Filha de Michel Teló reconhece o pai pela televisão e o deixa emocionado

A filha de Michel Teló e Thais Fersoza, Melinda, de 1 ano e três meses, foi filmada por sua mãe enquanto reconhecia o pai pela televisão. "Papai, papai", disse a pequena em reação no vídeo feito por Thaís, enquanto a primogênita do casal assistia à apresentação de Teló no programa Encontro com Fátima Bernardes.

O vídeo foi publicado no perfil oficial do cantor no Instagram. "Daí eu recebo esse vídeo da mamãe!!!!! Como descrever o tamanho desse amor?! Melinda me assistindo hoje no Encontro!", escreveu Teló. Usuários da rede logo se manifestaram: "Que linda!", disse uma. "Que amor", escreveu outra.



Durante o programa, Michel Teló revelou a emoção que teve ao estar presente nos partos de Thaís. "Pra mim, nada, nada que eu vivi em momento nenhum da minha vida se compara àquele momento deles nascendo, aquela choro incontrolável, aquela emoção incontrolável", disse Teló. "Aquele serzinho que você não conhecia, você é capaz de dar a vida por ele naquele momento", afirmou.

Assista:

Teló e Thaís estão casados desde 2014 e tem dois filhos: além de Melinda, eles são pais de Teodoro, de 4 meses.