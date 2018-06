Magazine Filha de Leandro relembra morte do pai: "Pedia pra ligar para o céu" O sertanejo faleceu em junho de 1998, depois de ter descoberto um câncer raro no pulmão

"Pedia pra ligar para o céu", lembra a jovem Lyandra Costa, de 22 anos, filha do cantor sertanejo Leandro, que faleceu em junho de 1998. Na época, a garota tinha apenas três anos. Em entrevista ao site UOL, ela contou as lembranças da sua infância e como foi crescer sem o pai. “Lembro que ele me ligava quase todo dia”, disse Lyandra. Viajando com o irmão Leonardo fazen...