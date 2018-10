Magazine Filarmônica recebe maestro britânico e barítono uruguaio

A Orquestra Filarmônica de Goiás recebe como convidados especiais, nesta quinta-feira (18), às 20h30, o maestro britânico William Kunhardt (foto) e o barítono uruguaio Alfonso Mujica. O concerto será no Teatro Goiânia, com entrada franca. O repertório contará com a obra Canções de um Andarilho, de Gustav Mahler, Variações para Orquestra, de Webern, e a Sinfonia 6,...