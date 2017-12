Filarmônica encerra temporada com “Carmen”

Uma das óperas mais populares do mundo, Carmen será apresentada nesta quinta e sexta-feira, sempre a partir das 20h30, pela Orquestra Filarmônica de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Última obra escrita pelo compositor francês Bizet, Carmen, classificada como quente e envolvente, ganha toque especial nos concertos da orquestra. Além dos 53 músicos e do Coro Sinfônico, que estão sob a regência de Neil Thomson, as apresentações vão contar com convidados especiais.

A ópera de quatro atos é inspirada no romance do escritor francês Prosper Mérimée, mas foi modificada por Bizet. Entre as mudanças estão a retirada de dois assassinatos e do marido de Carmen, além da criação da pura Micaëla, que ajuda a medir o declínio de Don José e que age em contraste à relação do protagonista com Carmen.

O elenco traz a soprano Denise de Freitas, que interpreta Carmen; Hélenes Lopes será Don José; Patrícia Mello é responsável pela sensível Micaëla e Daniele Nastri por Frasquita. Também participarão Ângela Barra (Mercedes), Michael Silveira (Dancaire), Jadson Álvares (Morales e Zuniga) e Hudson Ayres (Remendado).

Uma das óperas mais populares do gênero, Carmen estreou em 1875 na Ópera Comique, em Paris. À época, foi duramente criticada devido ao conteúdo transgressor. Logo depois da morte de Bizet, foi apresentada em Viena com enorme sucesso, elogiada por várias pessoas renomadas, como Brahms, Wagner e pelo filósofo Nietzsche, um grande admirador da partitura. O primeiro registro que se tem da apresentação da ópera no Brasil é de 1881, no Teatro D. Pedro II, no Rio de Janeiro.

O grupo sinfônico responsável pelas apresentações, a Filarmônica de Goiás, por sua vez, faz um balanço do trabalho no ano. Foram 40 apresentações, reunindo público somado de 60 mil pessoas ao longo do ano. Os principais palcos da capital, como o Teatro Goiânia e Centro Cultural Oscar Niemeyer, receberam concertos com os maiores solistas e regentes da atualidade, que apresentaram obras de compositores clássicos, românticos e nacionalistas.