Filarmônica de Goiás recebe maestro Isaac Karabtchevsky

O maestro Isaac Karabtchevsky (foto) se apresenta nesta quarta-feira com a Orquestra Filarmônica de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, às 20h30. Ele, que foi apontado como um ícone vivo do Brasil pelo jornal inglês The Guardian em 2009, participa pela segunda vez de concerto da Filarmônica do Estado. No repertório estão as obras Adagio da Sinfonia nº6, de Heitor Villa-Lobos, a Suíte de O Pássaro de Fogo, de Stravinsky, e o Concerto Para Orquestra, de Bartók. Entrada franca. GO-020, km 0, Setor Fazenda Gameleira, saída para Bela

Vista de Goiás.