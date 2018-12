Magazine Filarmônica de Goiás apresentará peça de Olivier Messiaen sob regência de Neil Thomson O concerto será neste sábado (8) no Palácio da Música, e irá exibir Des Canyons aux Étoiles (Dos Cânions às Estrelas), obra-prima de Messiaen

Uma das peças mais complexas do repertório do compositor francês Olivier Messiaen (1908-1992), Des Canyons aux Étoiles (Dos Cânions às Estrelas), de 1971, será apresentada pela primeira vez pela Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG). O concerto será executado neste sábado (8), às 20h30, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A regência será do m...