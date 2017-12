Fica ou sai?

SEM - “No geral, comidas de Natal são enjoativas, o que é intensificado com essa mania de equilibrar o sal das carnes com o doce da uva-passa. Uma solução seria usar outras frutas, como abacaxi, para balancear” - Maria Eugênia, cantora

COM - “Adoro comida de Natal e comida de Natal tem que ter uva- passa. No frango, no arroz, na farofa e na sobremesa” - Mateus Carrillo, vocalista da Banda Uó