Fiéis às origens

Se, por um lado, Goiânia virou o destino de muitos artistas, por outro nunca deixou de ser a residência de nomes da terra que começaram do zero e se tornaram famosos. Leonardo, Amado Batista, Jorge & Mateus, Marrone, que forma parceria com Bruno, João Neto & Frederico, Israel & Rodolffo, Guilherme & Santiago, Marília Mendonça e o maestro e arranjador Pinocchio vivem ou têm imóvel na cidade. Outros não moram, mas vêm com frequência à capital para visitar familiares e amigos, caso da atriz Ingrid Guimarães, do cantor e ator Leo Jaime, da atriz Gloria Pires e o marido Orlando Morais, do diretor Wolf Maya, da dupla Zezé Di Camargo & Luciano e de Wanessa Camargo.