Magazine Festival Varilux apresenta cinema à francesa em Goiás Na 9ª edição, evento traz programação diversificada, com temas que vão de homofobia a conflitos religiosos

Não é preciso ser especialista em cinema contemporâneo para relacionar a história da sétima arte com nomes como Jean-Luc Godard, Luc Besson e François Ozon, diretores que contribuíram para que a cena audiovisual francesa fosse considerada uma das mais fortes e tradicionais do mundo. Pela delicadeza, engajamento político ou falta de pudor, as produções chamam at...