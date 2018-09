Magazine Festival Vaca Amarela será realizado mesmo sem apoio financeiro, chegando a sua 17° edição Apesar da falta de apoio, festival de rock faz barulho no feriado da Independência no Martim Cererê

“Nem que eu tenha de fazer os shows na garagem da minha casa, mas o Vaca Amarela nunca vai deixar de acontecer na cidade.” A afirmação de resistência é de João Lucas, produtor cultural responsável pela realização do festival que corria sério risco de ficar de fora do calendário 2018 pela falta de apoio financeiro público e privado. Mesmo sem recursos, o evento, um do...