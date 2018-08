Magazine Festival Vaca Amarela anuncia primeira atração Shows da 17ª edição do evento serão realizados no dia 7 de setembro; veja a atração revelada com exclusividade pelo POPULAR

Os fãs do rock podem comemorar. O festival Vaca Amarela, um dos mais tradicionais da cena roqueira goiana, tem nova edição confirmada. Os shows serão realizados no dia 7 de setembro no Centro Cultural Martim Cererê. A primeira atração da programação, divulgada com exclusividade pelo POPULAR, é a cantora carioca Letícia Novaes, que assume o nome artístico de Letrux. A...