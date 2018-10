Magazine Festival traz a Goiânia as famosas flores de Holambra Evento acontece entre os dias 18 de outubro a 4 de novembro no Araguaia Shopping

A primavera chegou e com ela a 1ª edição do Festival de Flores de Holambra, que traz lindas flores para o evento, que acontece entre os dias 18 de outubro e 4 de novembro, no estacionamento do Araguaia Shopping, em Goiânia. O festival é um evento oriundo da cidade de Holambra (SP), onde se concentra a maior produção de flores ornamentais do Brasil, e circula nas pr...