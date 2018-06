Magazine Festival sobre diversidade sexual e de gênero reúne obras locais, nacionais e internacionais Evento começa nesta quinta-feira (06) e segue até dia 13 com mostras longas e curtas-metragens selecionados, no Lumière do Banana Shopping

A terceira edição do Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero (Digo) começa nesta quinta-feira e segue até 13 com mostra de longas e curtas-metragens selecionados, no Lumière do Banana Shopping. O evento terá também peças teatrais no Espaço Teatro Sonhus. A proposta é trabalhar a sétima arte voltada para a defesa dos direitos humanos, abr...