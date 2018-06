Magazine Festival recebe “La Bohème”, da obra de Giacomo Puccini

O 1º Festival Internacional de Ópera de Goiânia dá continuidade à sua programação nesta semana, recebendo nesta terça e nesta quarta-feira, sempre às horas, uma montagem de La Bohème, obra-prima do compositor italiano Giacomo Puccini. A apresentação será no Teatro Goiânia, com ingresso a preço popular, a R$ 5. O Coro e Orquestra Sinfônica de Goiânia terão como solistas Hé...