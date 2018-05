Magazine Festival reúne pratos da cozinha regional em Goiânia e Pirenópolis Com programação até 3 de junho, o evento recebe um total de 47 restaurantes de Goiânia e Pirenópolis

Um total de 47 restaurantes de Goiânia e Pirenópolis passam a receber, a partir desta quinta-feira, o festival gastronômico Brasil Sabor. Com programação até 3 de junho, o evento abre espaço para ingredientes regionais, técnicas de preparo da culinária local, mas sem deixar de lado a valorização da original na cozinha. As máximas integram do festival Brasil Sabor, que pelo...