Festival Palhaçada celebra o circo em Goiânia

A partir desta quinta-feira (11) quatro pontos de Goiânia servirão de palco para as rimas desafinadas, os esbarrões exagerados e as expressões caricatas das trupes que se apresentam no Festival Palhaçada. Em sua décima edição, o projeto celebra a arte do circo com oito atrações, nacionais e internacionais, que cantam histórias, contam estrofes e encaram a plateia com uma pitada generosa de coragem, incentivando o riso diante de diferentes situações. Os espetáculos, em grande parte gratuitos, serão apresentados no Centro Cultural UFG, na Escola de Circo Dom Fernando e na Feira do Cerrado. No sábado, uma aula-espetáculo inclui o Circo Laheto na programação. Além de artistas goianos, trupes vindas de Alagoas, Rio de Janeiro, Pará e Minas Gerais completam a programação, que se estende até quinta-feira.

Uma das preocupações da organização foi montar uma programação democrática. “O time de trupes foi cuidadosamente selecionado para que toda a família pudesse assistir aos espetáculos. Optamos pelas apresentações que não fossem exclusivamente para adultos ou para crianças. Nossa vontade é que os pais levem os filhos”, diz a diretora geral do festival, Denise Carrijo. Outra decisão para popularizar o festival, organizado pela Ação Produtora, foi levar algumas das apresentações para a região leste da capital, facilitando o acesso do público infantil que mora longe da região central.

“Nosso objetivo é valorizar a linguagem circense, dando destaque para a figura do palhaço, um ser mítico que existe em praticamente em todas as culturas, e mostrando que o circo segue mais vivo do que nunca”, explica Denise. Para mostrar a característica multicultural da palhaçaria, os goianos da Família Santos Santiago aparecem ao lado da mineira Janaína Morse e dos alagoanos da Turma do Biribinha. O grupo argentino Espuma Bruma é um dos destaques do festival. No espetáculo AlfonsinA, a trupe, que se inspira na obra da poetisa Alfonsina Storni e da escritora Virginia Woolf, sobe na corda bamba para falar sobre o equilíbrio na vida.

A produtora e protagonista do Espuma Bruma, Maria Celeste Zalloechevarria, admite que seu maior desafio como artista é unir a técnica do circo com a comicidade. “O palhaço, com todo o seu sentimento, precisa estar dentro de quem se equilibra na corda. AlfosinA consegue ir além. Ela une literatura, poesia e circo. Um espetáculo para todas as idades que fala de mulheres fortes e capazes de andar pela corda bamba sem desistir. É importante falar disso em uma época na qual ainda enfrentamos tantos desafios”, explica, já fazendo questão de contar que se identifica com a palhaçaria brasileira por sua diversidade, mas que a relação do público com essa arte ainda tem muito a evoluir.

SERVIÇO

Evento: Festival Palhaçada 2018

Data: Quinta a domingo

Locais: Escola de Circo Dom Fernando - Rua Irmã Matilde, Jardim Dom Fernando /Centro Cultural UFG - Avenida Universitária, nº 1533, Setor Universitário / Circo Laheto - Avenida H, com Rua 72, Jardim Goiás / Feira do Cerrado: Rua 72, Jardim Goiás.

Ingresso: R$ 20 (inteira).

Crianças até 12 anos e seus acompanhantes pagam meia

Informações: 3209-6251