Magazine Festival Ouve apresenta filmes seguidos de shows em edição que homenageia Antônio Nóbrega Em edição de estreia, evento apresenta formato de exibições de filmes intercalados com shows musicais no palco do Teatro Sesi.

Música para os olhos e cinema para os ouvidos. Em edição de estreia, Festival Ouve começa nesta quarta-feira (11) e apresenta formato de exibições de filmes intercalados com shows musicais no palco do Teatro Sesi. Ao longo de quatro dias, o projeto faz uma viagem por diferentes trânsitos da música: desde o imaginário do sertão nordestino, em ritmos como o coco e o...