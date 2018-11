Magazine Festival on-line exibe filmes de até um minuto

Para os cineastas, basta um celular na mão e uma ideia na cabeça. Para os espectadores, basta qualquer aparelho com conexão à internet. Totalmente digital e on-line, o Mobile Film Festival chega a sua 14ª edição em 2018, com representantes do mundo inteiro. A proposta do festival é simples. Os diretores apresentam filmes de apenas um minuto, gravado com um celular. Par...