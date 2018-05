Magazine Festival no Cine Cultura mostra produção do cinema europeu Em Goiânia, o festival começa no sábado (26), com uma extensa programação no Cine Cultura. Todas as sessões são gratuitas

O tema é democracia e o cinema é europeu. A Mostra do Cinema Europeu percorre 11 cidades brasileiras e exibe 17 filmes dos mais variados países, a exemplo de Alemanha, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Finlândia, Itália e Suécia. Com produções raras que dificilmente entrariam no circuito comercial brasileiro, a mostra é um importante recorte do cinema realizado na Europa. E...