Magazine Festival Manga de Vento promove sessão especial do filme 'Pendular' Evento terá a presença da diretora Julia Murat e da coreógrafa Flávia Meirelles no Cine Cultura

Arte, performance e intimidade se convergem no filme Pendular (foto), dirigido por Julia Murat, que estará em Goiânia nesta sexta-feira para a exibição do longa seguido de debate, no Cine Cultura. A ação faz parte da programação da terceira edição do Manga de Vento - Mostra de Dança Expandida, que desenvolve relação entre audiovisual, performance e dança contempor...