Magazine Festival Kids destaca 'Meu Malvado Favorito 3'

A animação Meu Malvado Favorito 3 estará em cartaz neste sábado e domingo, sempre às 11 horas, no Festival Kids Cinemark, no shopping Flamboyant. A agenda se repete nos dias 3, 4 e 5 de novembro. O valor é mais baixo do que o habitualmente cobrado pela rede na programação formal, a R$ 14 (valor de inteira). Nos anos 1980, Balthazar Bratt fazia muito sucesso com sé...