Magazine Festival Internacional de Animação chega à segunda edição com panorama das produções atuais O evento, que tem programação gratuita, exibe animações de vários países, desta quarta-feira (23) a domingo, no Espaço Sonhus, localizado no Lyceu de Goiânia, no Centro

O cinema goiano de animação vive um boom nos últimos anos. Apesar de não existir um curso de graduação na área em Goiás, mentes criativas e esforços individuais colocaram o Estado no mapa do gênero no País. Com a missão de celebrar o feito e estimular novas produções, começa hoje a segunda edição do Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação. O evento, que...