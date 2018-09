Magazine Festival Enchefs Goiás reúne profissionais e amantes da boa mesa O evento se inicia nesta quarta-feira (19) e segue até sexta-feira (21), com Feira Gourmet, Vila de Negócios, Fórum Gastronômico, finais do prêmio Enchefs e sorteio de brindes

Chefs de cozinha como Juliana Barroso (foto), Guga Rocha, Mônica Rangel, Danillo Amaral, Dudu Mesquita, Grazielle Consentini, Geórgio Rocha e Júnior Marinho estão na programação do Enchefs Goiás. O evento se inicia nesta quarta-feira (19) e segue até sexta-feira (21), com Feira Gourmet, Vila de Negócios, Fórum Gastronômico, finais do prêmio Enchefs e sorteio de brindes, ...