Magazine Festival do Rio de cinema terá a exibição de 200 filmes São obras de 60 países, divididas em 11 mostras

Começa hoje (1º) a 20ª edição do Festival do Rio, um dos principais eventos do circuito do cinema no país. Serão exibidos 200 filmes de 60 países, divididos em 11 mostras. A sessão de abertura será no Cine Odeon, na Cinelândia, com a exibição do novo filme de Steve McQueen, As Viúvas, estrelado por Viola Davis. No encerramento, dia 11, também no Cin...