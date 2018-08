Magazine Festival Doçuras de Goiás começa nesta sexta (17) e homenageia doceiras da antiga capital do Estado Abertura será no museu Casa de Cora, às 19 horas, com apresentação de sarau de poesia com o grupo Quebrando o Silêncio e com show do cantor João Marcelo

Elas são herdeiras de uma tradição que remonta ao século 18 na cidade de Goiás. Aprenderam a fazer doces com suas bisavós, tias-avós e avós. As doceiras Alice Belle Velasco, 91 anos, Sílvia Curado, 86, e Augusta Soares, 78, são as grandes homenageadas na primeira edição do Festival Doçuras de Goiás, que começa hoje e segue até segunda-feira na antiga capital d...