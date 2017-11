Festival de pôquer reúne importantes nomes na capital

A jogadora profissional de pôquer Larissa Metran (foto) ministra palestra nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, durante o festival Master Minds, que será realizado no Players Hold’em Club, espaço onde funciona a federação goiana da modalidade.

O evento, que está em sua nona edição, traz ainda partidas que podem ser acompanhadas ao vivo pela internet. Em sua participação, Larissa falará sobre a importância de estudar e de se adaptar aos adversários.

Na sexta, será a vez do coach João Bauer abordar, também a partir das 15 horas, a evolução do esporte no País. Segundo a organização, a decisão de trazer o evento para Goiânia faz parte de uma estratégia que pretende prestigiar instituições que estão na estrada há muito tempo, como é o caso do Players Hold’em Club.

Um dos sócios do Master Minds, Ueltom Lima explica que o pôquer vive um dos seus melhores momentos com a oferta crescente de torneios. A participação no festival é gratuita. Mais informações: 3612-0862. Avenida C-2, nº 376, Jardim América.