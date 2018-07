Magazine Festival de Novos Talentos de rock recebe inscrições de bandas autorais

Bandas de rock autorais podem se inscrever até o final desta semana para participar do Rock Gyn Roll – Festival de Novos Talentos, que será realizado no próximo domingo, no Bolshoi Pub, em Goiânia. O festival será realizado a partir das 18 horas, com apresentações dos concorrentes e convidados. Além da premiação, entre as apresentações das bandas selecionadas pel...