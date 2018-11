Magazine Festival de Dança agita o Teatro Sesi

O Fest Sesi de Dança será realizado neste sábado (24), a partir das 17 horas, no Teatro Sesi. Sobem ao palco mais de 280 bailarinos, alunos das diversas unidades do Sesi, para apresentarem 31 coreografias de jazz, ballet clássico e dança contemporânea. O evento, que tem como tema A Fábrica de Brinquedos, já se consolidou no cenário artístico-cultural de Goiás. In...