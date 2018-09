Magazine Festival de Brasília termina neste domingo com entrega de premiações Reflexões políticas e sobre minorias marcaram os dez dias da mostra

Após dez dias de sessões, debates e oficinas, termina hoje a 51ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Os premiados serão revelados numa cerimônia de cerca de três horas de duração, prevista para começar às 18h40 no Cine Brasília, um dos espaços culturais mais tradicionais da capital federal. Além da premiação oficial, que tem 22 categorias dividi...