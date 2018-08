Magazine Festival de Brasília apresenta seleção de filmes da edição 2018 Em dez dias de programação, serão exibidos mais de 120 títulos do cinema nacional entre mostras competitivas, paralelas e especiais

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, evento que há mais tempo se dedica à produção audiovisual do país, divulgou hoje (8) os filmes selecionados para sua 51ª edição que acontece entre 14 e 23 de setembro na capital federal. Além disso, a medalha Paulo Emílio Salles Gomes, criada em 2016 para homenagear os grandes nomes do cinema brasileiro, será concedida ao c...