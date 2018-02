Festival das Famílias de Circo volta a Goiânia

O grupo goiano Anthropos Cia. de Arte apresenta o espetáculo Despertar da Primavera, no Espaço Sonhus, nesta sexta-feira, ao meio-dia com nova sessão às 14 horas. A apresentação faz parte da programação do Festival das Famílias de Circo de Goiânia. A peça que abre o evento trata de temas relacionados à sexualidade, direcionado para o público adolescente, com direção de Constantino Isidoro.

A montagem de abertura do festival é livremente inspirada na obra O Despertar da Primavera, escrita pelo dramaturgo alemão Frank Wedekind. Ela entrou para o repertório a Anthropos em 2011, com dramaturgia de Hugo Zorzetti, na época envolvendo um projeto-escola. No trabalho atual, os atores também se revezam em cena, abordando o tema da maneira mais didática possível.

Em sua terceira edição, o Festival das Famílias de Circo de Goiânia retorna ao cenário cultural da cidade, reunindo mais de dez espetáculos, além de oficinas e seminários na temática circense voltados ao público de todas as idades. Com a programação inteiramente gratuita, o festival segue até 11 de março, com uma variedade de atrações: malabaristas, acrobatas, palhaços, equilibristas, contorcionistas, entre outros.

SERVIÇO

Espetáculo: Despertar da Primavera

Grupo: Anthropos Cia. de Arte

Data: Sexta-feira, às 12 e às 14 horas

Local: Espaço Sonhus (Colégio Lyceu de Goiânia, Rua 18, esq. c/21, nº 10, Centro)

Informações: 3225-2013