Magazine Festival conta com atrações voltadas para geeks, otakus e cosplayers em Goiânia Anime Gyn reúne exposição de mangás, concurso de cosplay, apresentação de K-pop, briga de robôs e campeonato de games

Logo abaixo do chapéu, no autorretrato de Van Gogh, o rosto do assassino Freddy Krueger, nome que marcou o terror na década de 1980. A figura andrógina do quadro O Grito, de Edvard Munch, traz as feições do irreverente Deadpool, personagem mais debochado da Marvel. O sorriso da Mona Lisa, obra icônica de Leonardo da Vinci, abriu espaço para os lábios vermelho...