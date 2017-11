Festival Bar em Bar amplifica a cultura de boteco em Goiânia

Coxinha caipira, dadinho de tapioca com queijo, pastel de carne seca, frango do Cerrado, linguiça seca, kafta de cordeiro e ceviche de tilápia. Diversos são os pratos que integram o cardápio especial do circuito gastronômico Bar em Bar, que começa nesta quinta-feira e prossegue até 10 de dezembro. Este ano, são 43 bares e restaurantes de Goiânia que participam da edição, que tem a proposta de colocar o famoso petisco e a comida de boteco como elementos tradicionais da culinária goiana (Confira a relação e pratos no site do jornal, www.opopular. com.br).

Se é no bar que tudo se conversa, então vai sobrar papo para as delícias que integram o cardápio do projeto. Promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o festival Bar em Bar valoriza, desde 2007, a gastronomia dos bares e botecos brasileiros. Em Goiânia, terra dos botecos de esquina, a festividade parece ser ampliada. “Ao longo da maratona do projeto, serão realizadas diferentes ações com as casas, como a parceria com a cerveja Colorado, em que os pratos e petiscos devem harmonizar com os distintos sabores da cerveja”, aponta o presidente da Abrasel, Fernando Jorge.

Criatividade e originalidade foram os combustíveis adicionais para a criação dos pratos pelos chefs dos respectivos bares restaurantes que participam do festival. No Café Nice, por exemplo, calabresa, filé de frango, fraldinha e iguarias do chef são os petiscos principais que integram o cardápio oficial do espaço. Há ainda a linguiça caseira, do Celsin & Cia, o quarteto fantástico, do Carne de Sol do Edu, o frango a passarinho, do Merkadão Paulista e a carne de sol angus, do Cateretê Bueno.

Os bolinhos também são presença garantida no Bar em Bar, como o tradicional frango do Cerrado, do Cerrado Restaurante, e o frango kiev a Dom Ivanio, do Thiosti. Já os que desejam uma refeição mais encorpada, a panelinha do Cerrado, do Bendita Tapioca, a berinjela a parmegiana, do Dalí Restaurante, e a bruschetta de shitake, da Scarolla Pizzaria, além do calzone Josefina, da À Moda da Casa Pizzaria, são as opções ideais para tirar a barriga da miséria. De sobremesa, para adocicar a refeição, há ainda o flã de cardamomo e frutas vermelhas, do Restaurante Rosas e Sentimentos.

Iguaria do Cerrado

A cachaça também serve de protagonista para o Bar em Bar em 2017. Em parceria com o Sebrae, diferentes cachaçarias participam do circuito com a exposição das bebidas nos bares que integram o evento. “Cada cachaça tem um tempero. Nenhuma é igual a outra por uma série de variáveis, quer seja o tipo de equipamentos, o clima regional e a maturação”, explica o presidente da Abrasel.

Para o circuito gastronômico, a cachaça também serve de elemento para a competição dos bares que servem a melhor caipirinha. Jorge explica que os bares foram orientados a criarem drinques diferentes que levam a cachaça. No final do Bar em Bar, uma votação escolherá a melhor caipirinha da competição. “Trata-se de uma brincadeira para elevar o gosto da bebida no roteiro gastronômico do projeto”, comenta.