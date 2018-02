Festival Bananada anuncia local e lançamento do evento

Em edição de 20 anos, o Festival Bananada se abre para o novo. Realizado entre os dias 7 a 13 de maio, durante a semana o festival acontece nas casas noturnas, bares e inferninhos que pipocam na cidade. Já no final de semana, o Bananada ocupa uma área inédita no Passeio das Águas Shopping.

"Em 2018, o Bananada vai acontecer não apenas ao ar livre. Teremos parte do festival acontecendo indoor. Serão experiências diversas dentro de um mesmo festival. Ambientes múltiplos para atender toda a paleta de público que o Bananada recebe", aponta o arquiteto W Leão Ogawa, que desenvolve toda a arquitetura do espaço para receber o evento.

A proposta é levar o público para uma região da cidade ainda pouco desbravada por projetos culturais. "Será um espaço a ser descoberto pelo visitante. Quando o visitante entrar no festival, ele vai ter que caminhar para descobri-lo, vai ter que transitar para se permitir a novas conexões”, adianta o profissional.

Line up completo

Nomes como Gilberto Gil com o show Refavela 40, Molho Negro, Boogarins, Baianasystem, Rincon Sapiência, Heavy Baile, Meridian Brothers e Javiera Mena, DJ Marky, Carne Doce, entre outros, já estão confirmados no line up do Bananada 20 anos. No dia 6 de março, será revelado a programação completa do evento.