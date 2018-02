Festas diferentes, em outros endereços

Outras atrações movimentam a cena carnavalesca da capital, fora do roteiro do Carnaval dos Amigos, caso do Bloco Picolé dos Amigos, com concentração amanhã a partir das 12 horas, na Orla Esportes de Areia, no Setor Sul. A animação será comandada pela banda Três Neguinhos, pelo cantor Danilo Guedes (Kotcha Bamba) e com música eletrônica com o DJ Mário Júnior. No cardápio, feijoada e bebidas. Os ingressos custam R$ 170 (masculino) e R$ 130 (feminino). Os foliões ficam no espaço até o final da tarde quando saem em caminhada até o Parque Vaca Brava.

Mais uma atração é o Bloco do Seu Vagem, com uma festa realizada em dois momentos. No primeiro, aberto ao público, os foliões se concentram a partir das 15 horas na Praça do Cruzeiro. O show será com a banda Os Meninos e acompanhado pela escola de samba goiana Beija Flor. No final da tarde, o trio elétrico segue até as proximidades do Estádio Serra Dourada. A continuação será no espaço Mansão Cristal, com show ao vivo e música eletrônica. O ingresso da festa fechada custa R$ 130 (unissex).