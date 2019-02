Magazine Festa 'Ostentação' deve marcar o aniversário de 27 anos de Neymar Assim como no ano passado, o craque deve fazer uma festa 'ostentação' próximo à Avenida Champs Elysées

Não é de hoje que Neymar comemora o aniversário de maneira luxuosa. Assim como no ano passado, o craque deve fazer uma festa 'ostentação' próximo à Avenida Champs Elysées, a mais famosa de Paris, na França, para a chegada de seus 27 anos de idade. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra. A celebração deve acontecer na terça-feira, 5, no luxuoso Pavillon Ga...