Festa de peoa: menina de Turvelânia representa Goiás no The Voice Kids

Romaria, de Renato Teixeira, foi a música escolhida pela cantora mirim Rebeca Marques, de 11 anos, para a primeira audição com o júri do The Voice Kids (Rede Globo). A goiana de Turvelândia “que mais parece ter saído de algum livro de Jorge Amado”, segundo Claudia Leitte, já havia entoado a música em bailes e cavalgadas da região. Agora ela concorre na terceira edição do reality show, exibido aos domingos, junto com mais 71 crianças que desejam alçar o prêmio final.

No time de Claudinha, Rebeca já está na fase das batalhas, quando três participantes de cada time se apresentam para os técnicos Carlinhos Brown, Claudia e Simone & Simaria, que devem escolher uma voz de cada trio para continuar na disputa. Os programas já foram gravados, mas a produção do The Voice Kids não informa quando a apresentação da goianinha vai ao ar. As batalhas seguem hoje e nos próximos dois domingos. “Agora é esperar para ver o resultado”, afirma a mãe de Rebeca, a empresária Meygna Ferreira Marques.

Desde os 9 anos, Rebeca mantém contato com a música. A primeira vez que a garota cantou ao microfone foi na fazenda da família, quando um palco foi montado para o show da banda da cidade após a tradicional cavalgada de Turvelândia. A menina ofuscou as outras apresentações daquela noite e foi parar em outros shows, como festas de exposição agropecuária e aberturas de rodeios, ao lado de nomes do sertanejo, entre eles a musa da sofrência Marília Mendonça, Nayara Azevedo, Maiara & Maraísa, Matheus & Kauan e Felipe Araújo.

“Gosto muito das cantoras que tocam sertanejo e dos modões. Sempre ouvi muito, com meus pais. A família toda gosta”, revelou Rebeca ao POPULAR. Depois que tomou gosto pelo canto, ela faz aulas de canto e tem acompanhamento com o fonoaudiólogo semanalmente. A cantora deseja vencer o The Voice Kids e gravar um disco com músicas autorais e clássicos revisitados pelos sertanejos das décadas passadas. “Seria um sonho estar entre os ganhadores do programa”, pontua.

Toda a família imaginou que a dupla Simone & Simaria viraria a cadeira para Rebeca. No fim das contas, Claudia Leitte escolheu a sertaneja pela voz e ainda deu a dica durante o programa: “O acompanhamento de fonoterapia é muito importante porque vai ajudar a posicionar a sua voz dentro da sua garganta, de modo que você vai respirar certinho para emitir tudo direitinho e não falhar, mesmo quando você tiver um pouco nervosa”. Rebeca recebeu as orientações e agora estuda todos os dias. “Ela não se cansa de ir para as aulas de fonoaudiologia”, diz a mãe.

Soberano

Nas redes sociais, circulam vídeos de Rebeca em shows na cidade, apresentações em rádios locais e a gravação do hit Te Guardar no Potinho, ao lado do também cantor mirim Hugo Henrique. Em Turvelândia, ela também se apresenta em cima do boi Soberano, amansado pelo irmão Guilherme, sempre de olho na caçula. De acordo com a mãe, a cidade está em festa. Não se fala em outra coisa na escola, faixas foram pregadas na porta da prefeitura e o telefone não para de tocar. “Ela é uma menina muito custosa e não tem medo de dizer o que quer”, pontua.

Fofura de programa

A terceira temporada do programa The Voice Kids vem apresentando muitas cenas de fofura, com crianças que desejam cantar para multidões. O comando do reality continua sendo do ator André Marques e da escritora Thalita Rebouças. Ao longo de 14 programas, transmitidos sempre aos domingos, a atração passa por cinco fases até chegar à grande final. Neste momento, os competidores mirins estão na fase das batalhas. As crianças e adolescentes, entre 9 e 15 anos, disputam, em trio, com integrantes do próprio time. Após cada apresentação cabe ao técnico escolher um único nome, reduzindo sua equipe para 12 vozes.

Depois das batalhas, os competidores sobem no palco do reality sozinhos, e ao vivo. Em seguida, na próxima fase, disputam as quartas de final, e, por fim, brigam por uma fase na semifinal. Na dança das cadeiras dos técnicos, ficam apenas três concorrentes finais, que cantam no último programa, e disputam a preferência do público, que vota no vencedor. Os últimos ganhadores do The Voice Kids foram Wagner Barreto (time Victor & Leo) e Thomas Machado (time Ivete), em 2016 e 2017, respectivamente.

Pelas terras goianas

A canção Saudade da Minha Terra (1966), do compositor Goiá e eternizada nas vozes de Chitãozinho & Xororó, é a música preferida de Rebeca Marques. A goianinha não se lembra de quando escutou o sucesso pela primeira vez, mas recorda com carinho quando a cantou, depois de uma cavalgada com os pais e o irmão pelo interior de Goiás. “Tinha 9 anos. Peguei o microfone e cantei sem ninguém perceber. Quando dei por mim, estavam todos parados me olhando. Foi quando entendi que queria ser cantora para sempre”, revela.