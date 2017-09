Festa da Melancia de Uruana celebra 40 anos com grandes shows

A tradicional Festa da Melancia de Uruana comemora 40 anos nesta edição, que acontece entre quinta-feira (14) e domingo (17). Cerca de 80 mil pessoas devem passar pelo evento, que também conta com a 1ª Feira Internacional e Nacional de Agricultura.

Na abertura da festa, a cantora paranaense Naiara Azevedo, dona do hit “50 reais”, comanda a noite e ainda lança seu DVD “Contraste”. No dia seguinte, sexta-feira (15), a dupla Israel e Rodolfo sobe ao palco para animar os visitantes. Já no sábado (16), é a vez de Diego e Arnaldo e no domingo (17), a partir das 12h tem Heróis de Botequim e o encerramento do evento fica por conta do Ministério Pedras Vivas.

A programação ainda tem um festival de food trucks, apresentação de paraquedismo, campeonatos de MotoCross, Boiacross, desfiles, feira de agricultura, palestras e seminários com temas nacionais e internacionais, voos panorâmicos e mais de 40 toneladas de melancia grátis para quem participar do evento. A 40ª Festa da Melancia terá entrada franca na quinta, sexta e domingo (14,15 e 17).

Rainha da Melancia

Com mais de 250 mil votos, a 40ª Festa da Melancia terá 15 candidatas ao posto de rainha. A eleição para pré-seleção da escolha da Rainha da Festa da Melancia contou com 35 participantes. A campeã de votos foi a uruanense Carla Nayara, que alcançou mais de 60 mil votos. Em segundo lugar ficou a candidata de Abadia de Goiás, Ana Luiza de Lima, que obteve números acima de 30 mil votos. O terceiro lugar ficou para Thamires Gomes, que se aproximou dos 20 mil votos.

As candidatas que ficaram em 16º, 17º e 18 lugares estão em um cadastro de reservas e podem ser chamadas pela ordem de classificação se houver necessidade de preencher as 15 vagas destinadas para final do concurso. No dia 16, com a presença da miss Goiás Jeovanca Nascimento e de um júri, a rainha será escolhida.