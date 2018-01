Festa da Fantasia divulga suas primeiras atrações

A 23ª edição da Festa da Fantasia vai contar com grandes artistas como Zeeba, que ficou conhecido pelos hits 'Photographs' e 'Hear Me Now', uma das músicas mais executadas em todo o mundo, o DJ Bhaskar, irmão gêmeo de Alok e Zeh Pretim, um dos DJ´s mais requisitados da noite carioca.

A Festa da Fantasia 2018 acontece no dia 14 de abril, no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. Os convites podem ser adquiridos através do site www.ticmix.com, no BaladAPP e na loja M.Pollo do Flamboyant Shopping (piso 1).