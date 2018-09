Magazine 'Ferrugem' terá sessões com debate no Lumière Bougainville Filme será exibido com a presença do protagonista Giovanni de Lorenzi e do diretor Aly Muritiba

O longa Ferrugem (foto), que entra em cartaz na quinta-feira (13), terá sessões especiais nesta quarta-feira (12), às 19 horas (já esgotada) e às 20 horas, no Cine Lumière Bougainville, com presença do protagonista Giovanni de Lorenzi e do diretor Aly Muritiba. A produção que esteve na lista do candidatos a representantes do Brasil no Oscar 2019 (veja definição ...