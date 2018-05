Magazine Ferreomodelismo: de volta a um ritmo do passado

Considerado um dos hobbies mais antigos do mundo, o ferreomodelismo remete ao século 19. As primeiras miniaturas que se deslocavam autonomamente foram produzidas por artesãos alemães em torno do ano de 1830. O objetivo do praticantes dessa modalidade de modelismo é retornar ao período em que o transporte ferroviário era predominante no Brasil. O hobby ainda tem poucos...