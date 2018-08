Magazine Fernando Boi comanda tarde com feijoada

O cantor Fernando Boi (foto) é a atração da feijoada no Distrito 115, neste sábado (11), a partir das 13 horas. Também compositor, o artista vai apresentar canções autorais, mas não deixará de passar por repertório de grandes nomes do samba. Fernando Marques, verdadeiro nome de Boi, iniciou a carreira musical em 2006, no Grupo Alvorada do Samba, voltado para o samba raiz....