Fernando Boi comanda noite de máscaras

O cantor Fernando Boi (foto) é a atração do carnaval, hoje, a partir das 22 horas, do Café Nice. Também compositor, o artista vai apresentar canções autorais, mas não deixará de passar por repertório de grandes nomes do samba. Além do repertório musical, a casa entra no clima da folia de momo com a Noite de Máscaras. A animação da festa será completa pelo DJ Fábio Ferrá.

Fernando Marques, verdadeiro nome de Boi, iniciou a carreira musical em 2006, no Grupo Alvorada do Samba, voltado para o samba raiz. Com o grupo, ele lançou o seu primeiro álbum, intitulado Raiz de Boêmio, totalmente autoral. Seu segundo álbum, A Lenda da Batucada, foi lançado em carreira solo e conta com canções autorais inéditas.

Fernando Boi lançou ainda os álbuns Coração de Malandro e As Faces do Amor, além de um DVD. Seu repertório inclui músicas autorais, samba raiz e clássicos do samba de nomes como Cartola, Paulinho da Viola, Arlindo Cruz, Almir Guineto, Clara Nunes, Chico Buarque, Noel Rosa, Jorge Aragão, Adoniran Barbosa e Fundo de Quintal, entre outros.

No repertório deste sábado, entre as autorais, o intérprete vai destacar obras como Pecado Capital, de Paulinho da Viola, Seja Sambista Também, de Arlindo Cruz, e Acreditar, de Dona Ivone Lara e Délcio de Carvalho. O couvert artístico é de R$ 30.

SERVIÇO

Evento: Noite de Máscaras, com Fernando Boi e DJ Fábio Ferrá

Data: Sábado, a partir das 23 horas

Local: Café Nice (Rua T-36, c/ T-11, Setor Bueno)

Couvert artístico: R$ 30

Informações: 3541-4690