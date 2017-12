Fernanda Torres fala sobre altos e baixos da fama em livro recém-lançado

“Famoso, vivi o apogeu da minha arrogância”, diz, logo nas primeiras páginas, o protagonista do novo romance da atriz e escritora Fernanda Torres. Ela, mais uma vez vestida com alma masculina, encarna, escrevendo em primeira pessoa, Mario Cardoso. O ícone nacional da teledramaturgia brasileira vê a carreira ir do sucesso ao fracasso depois de achar que o estrelato era construído apenas de glórias. Já sessentão, e na tentativa de se reinventar, pede demissão da TV e aposta em uma nova leitura da tragédia shakespereana Rei Lear para os palcos do teatro. O fracasso do plano dá corpo ao enredo do recém-lançado A Glória e seu Cortejo de Horrores (Companhia das Letras), no qual Fernanda se vale da sua experiência como atriz, para traçar um painel da cultura nas últimas quatro décadas e provar, por A mais B, que a arte, antes tão potente e agora tão atacada, vem perdendo sua contundência.

A atriz de 52 anos cresceu nos palcos mas desde que consolidou seu trabalho como colunista roteirista e co-roteirista, vem mostrando que o talento não se restringe a interpretação. Em 2013, ela publicou o romance Fim, no qual também deu voz a um protagonista masculino, e em 2014, colocou no mercado a coletânea de crônicas Sete Anos. Em seu terceiro livro, ela traz uma trama mais madura e encorpada, usando como pano de fundo um universo que conhece como poucos: a dramaturgia. A saga de Mario passa pelo teatro político até chegar a época em que a televisão dava as cartas no País, passando pelo Cinema Novo e pela onda de contracultura conhecida como época do desbunde. Por fim, e por meio da escrita tragicômica e sarcástica de Fernanda, o protagonista é contratado por um canal evangélico no qual é escalado para trabalhar em uma novela bíblica.

Na pele do ator Mario Cardoso, a atriz fala sobre as várias facetas da profissão e da fama como algo triunfante e intenso, porém passageiro e, às vezes, angustiante. Além disso, ela questiona o papel do teatro, do cinema e da televisão hoje. Fala sobre a diminuição da influência que a arte exerce sobre a sociedade e a onda conservadora que encurrala um discurso mais progressista. Ao longo das 216 páginas, a autora é facilmente reconhecida quando usa um tom cômico para colocar a supremacia do macho em xeque e encaixar Mario em uma realidade que prova que o jogo nunca está ganho.