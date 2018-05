Magazine Fernanda Torres está de volta ao drama Sob Pressão ganha segunda temporada com novos personagens

Uma das melhores séries da TV brasileira no ano passado, Sob Pressão ganha segunda temporada com novos personagens. Entre eles, a ambiciosa Renata, vivida por Fernanda Torres, que assume a direção do hospital na periferia do Rio, onde trabalha, em esquema de guerrilha, a equipe médica liderada por Evandro (Júlio Andrade), cujo lema é não deixar ninguém morrer no seu plant...