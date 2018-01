Fernanda Montenegro: “Nunca é tarde para se falar o que se quer falar”

Quando a reportagem chega ao apartamento de Fernanda Montenegro, no Rio, a atriz está no 2º andar. E aparece, radiante, no alto da escada. A camisa vermelha contrasta com os cabelos brancos, marca de sua personagem na novela das 9, O Outro Lado do Paraíso, na Globo: a mística Mercedes, que mantém conexão com a espiritualidade. Aqui, a atriz fala um pouco sobre a novel...