Fernanda Gentil revela como contou sobre a namorada a Lucas, filho mais velho

A jornalista Fernanda Gentil, que assumiu o namoro com Priscila Montandon em setembro de 2016, revelou como contou a seu filho Lucas, de 8 anos, que está namorando uma mulher. “Preparei toda a palestra com começo meio e fim. E ele disse ‘é só isso?”.

Fernanda está apresentando temporariamente o programa Saia Justa, no GNT. Na edição desta quarta-feira, 6, ela falou sobre a naturalidade com o que filho entendeu o seu namoro com uma mulher.

A jornalista disse que pensou muito sobre a informação que seria dada. “Lá em casa falo que não tem problema ter amigo negro, gordo, feio, bonito, gay, mas o fato de eu namorar uma mulher eu ia esconder?”, se questionou.

Para contar a Lucas, ela montou “uma palestra, com início meio e fim; um Powert Point com luz e fumaça”, brincou a jornalista. “E o Lucas ‘cagou’ na minha cabeça, ele perguntou: 'É só isso? Pode ir para a escola? Eu adora ela, não tem problema nenhum'”.