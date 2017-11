Feriado terá contação de histórias no Varandas Food Park

O Teatro Destinatários é atração desta quarta-feira, a partir das 19 horas, no Varandas Food Park. O grupo leva ao público atividade de contação de histórias, além de brincadeiras com participação ativa das crianças. A proposta do evento é envolver e aproximar pais e filhos em uma alusão literária e incentivo à leitura. O grupo é composto pelos artistas Jéssika Hannder, Luciano Di Freitas, Ludmyla Marques e Thiago Santana. O Destinatário surgiu em 2011 como foco em arte, histórias, política e vivências e tendo como suas primeiras experiências intervenções artísticas em hospitais de Goiânia e interior do Estado. A entrada é franca. Rua do Parque, n° 135, quadra 146, lote área 5, Jardim Atlântico.