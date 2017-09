Feriadão também tem Chorinho no Grande Hotel

Para o goianiense que ficará na capital no feriadão não faltarão opções de entretenimento e lazer. Uma delas é o projeto Grande Hotel Vive o Choro, o Chorinho, realizado todas as sextas-feiras na calçada em frente ao Centro de Memória e Referência Grande Hotel, na Avenida Goiás, esquina com a Rua 3. O evento, que foi retomado há poucas semanas, começa a partir das 19 horas.

Nesta sexta-feira o show será comandado pelo grupo Naquele Tempo, pela cantora Fernanda Guedes e, para encerrar a noite, o samba do grupo Balaio de Bambas (foto).