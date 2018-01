Fenômenos do passado

Jogo da cobrinha

Quem nunca jogou o clássico “jogo da cobrinha” no celular? O game foi lançado em 1997 para o Nokia 6110 e virou um sucesso, sendo instalado em mais de 400 milhões de aparelhos. Outras versões do aplicativo se sucederam acompanhando a evolução dos dispositivos.

Tetris

O primeiro jogo para celular foi o clássico Tetris, de 1984, criado para rodar no Hagenuk MT-2000. Como o próprio aparelho não fez muito sucesso, a repercussão do jogo foi baixa. No entanto, o game se tornou muito popular, lançado para diversas plataformas.

Tamagotchi

Nos anos 1990, teve um brinquedo que foi uma verdadeira febre entre as crianças e adolescentes, o tamagotchi. Ele era uma espécie de bichinho virtual. Era necessário alimentar e cuidar. Caso o usuário esquecesse de fazer as suas atividades, o bichinho morreria.

Brickgame

O brickgame, também muito conhecido como minigame, foi um pequeno brinquedo eletrônico que vinha com muitos joguinhos de gráfico simples, como o tetris e alguns de naves e carrinhos. O aparelho fez sucesso nos anos 90 e tinha na memória 9.999 jogos.